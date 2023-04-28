Про це він заявив на пресконференції в Одесі, повідомляє "Європейської правди".

"Ми підтримуватимемо вас до вашої перемоги – це наше непорушне зобов’язання. Ми будемо підтримувати ваш шлях до НАТО – ваше місце у НАТО, ваше місце разом з нами у НАТО", – сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що Литва продовжить підтримувати також створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

"Ми будемо лобіювати й адвокатувати надання більше зброї і боєприпасів, в тому числі потрібних вам F-16", – заявив Ландсбергіс.

"Немає жодних сумнівів, що країни Північної Європи та Балтії повністю підтримують Україну. Сьогодні ми в Одесі, щоб обговорити глобальну продовольчу безпеку та дати зрозуміти українцям, що наша свобода – це ваша свобода, ваша битва – це наша битва", – написав він у твіттері.

Сьогодні, 28 квітня, в Одесі на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбулася зустріч у форматі Нордично-Балтійської вісімки (NB8). Одесу відвідали глави МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.

"Я був радий вітати в Одесі колег з Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Сильна солідарність з Україною, продовження підтримки наших ініціатив щодо посилення економічного потоку в Чорноморському регіоні та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – розповів Кулеба про тематику зустрічі.