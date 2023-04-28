Очільник МЗС Литви: "Ми будемо лобіювати й адвокатувати надання Україні більше зброї, зокрема F-16"
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запевнив, що лобіюватиме надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів
Про це він заявив на пресконференції в Одесі, повідомляє "Європейської правди".
"Ми підтримуватимемо вас до вашої перемоги – це наше непорушне зобов’язання. Ми будемо підтримувати ваш шлях до НАТО – ваше місце у НАТО, ваше місце разом з нами у НАТО", – сказав Ландсбергіс.
Він наголосив, що Литва продовжить підтримувати також створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.
"Ми будемо лобіювати й адвокатувати надання більше зброї і боєприпасів, в тому числі потрібних вам F-16", – заявив Ландсбергіс.
"Немає жодних сумнівів, що країни Північної Європи та Балтії повністю підтримують Україну. Сьогодні ми в Одесі, щоб обговорити глобальну продовольчу безпеку та дати зрозуміти українцям, що наша свобода – це ваша свобода, ваша битва – це наша битва", – написав він у твіттері.
Сьогодні, 28 квітня, в Одесі на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбулася зустріч у форматі Нордично-Балтійської вісімки (NB8). Одесу відвідали глави МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.
"Я був радий вітати в Одесі колег з Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Сильна солідарність з Україною, продовження підтримки наших ініціатив щодо посилення економічного потоку в Чорноморському регіоні та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – розповів Кулеба про тематику зустрічі.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що нині пріоритетом №1 для України є протиповітряна оборона, а питання винищувачів для ЗСУ буде "добито".
- Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні літаків F-16 не призведе до ескалації, адже це не перша зброя, яку отримує Україна
- Більше новин про те, чому Україна наполягає на необхідності передачі для ЗСУ сучасних винищувачів F-16, читайте тут
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе