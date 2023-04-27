Резніков переконаний, що Україна "доб'є" питання щодо винищувачів для ЗСУ

Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Олексій Резніков зазначив, що на зустрічах Контактної групи з оборони України в "Рамштайні" оприлюднюються вже ухвалені рішення, зараз ключове завдання Києва та партнерів - забезпечити ЗСУ запчастинами, обслуговуванням, ремонтом та боєприпасами до тих систем, які вже отримали.

Зокрема міністр підкреслив, що "ми доб'ємо" питання щодо літаків для захисників, а на уточнювальне запитання журналіста про імовірний рік отримання авіації він сказав:

"Це той фактор, про який я говорив, – практичність. Літаки – це найдорожче. Відповідно, дати літаки, потім їх обслуговувати, плюс ракети та бомби до них – це дуже дорого. Тому, ухвалюючи рішення, треба розуміти – а чи всі готові під цим підписатися. Ось під танками підписалися і бачимо: хтось чотири дає, хтось шість… Не двісті, не триста.

Ключовий гравець тут все одно США, а вони дуже прагматичні, вони рахують гроші. І це нормально, це життєздатно. Тому що у нас є партнери, які нам щось дали, а потім кажуть: обслуговувати далі вас ми не можемо, у нас немає ресурсу, якщо хочете – купуйте. Теж начебто справедливо… І з літаками те саме. Коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні, – тоді рішення буде ухвалено".