"Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги", - Резніков про контрнаступ ЗСУ

Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх", - сказав Олексій Резніков.

Зокрема він зазначив, що це обставини, які не можна змінити: "Ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де".