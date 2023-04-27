Кулеба: Надання Україні F-16 стримає РФ, а не спровокує її до ескалації

Про це він написав у twitter.

Він наголосив, що літаки необхідні Україні аби стримати Росію.

"Види зброї, які, як нам сказали, "спровокує Росію до ескалації", якщо її поставити в Україну, але так і не спровокували:

Артилерія

РСЗВ

Протиповітряна оборона

Танки

Ракети великої дальності

F-16 також не спровокує. Надання Україні F-16 стримає Росію, а не "спровокує" її. Час зробити цей крок", - пише він.