Кулеба: Надання Україні F-16 стримає РФ, а не спровокує її до ескалації
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні літаків F-16 не призведе до ескалації, адже це не перша зброя, яку отримує Україна
Про це він написав у twitter.
Він наголосив, що літаки необхідні Україні аби стримати Росію.
"Види зброї, які, як нам сказали, "спровокує Росію до ескалації", якщо її поставити в Україну, але так і не спровокували:
- Артилерія
- РСЗВ
- Протиповітряна оборона
- Танки
- Ракети великої дальності
F-16 також не спровокує. Надання Україні F-16 стримає Росію, а не "спровокує" її. Час зробити цей крок", - пише він.
- Міністр оборони України Олексій Резніков ствердив, що нині пріоритетом №1 для України є протиповітряна оборона, а питання з авіацією буде "добито".
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