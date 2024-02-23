ВР прийняла законопроєкт про доброчесне лобіювання
Верховна Рада України у п'ятницю, 23 лютого, прийняла в цілому законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За закон №10337, який був однією з вимог ЄС, яка була у звіті на початку перемовин, проголосували 236 депутатів.
"Закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025", - додав Железняк.
Законопроєкт визначає:
- термінологію у сфері лобіювання;
- права та обов’язки суб’єктів лобіювання;
- методи впливу;
- правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;
- створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);
- звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.21 Купівля 38.21Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе