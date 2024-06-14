Посли ЄC погодили рамки перемовин про вступ України та Молдови, названо дату початку

Про це повідомляє бельгійське головування в ЄС у соцмережі Х.

"Посли в принципі погодили переговорні рамки для перемовин про вступ України та Молдови. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", - йдеться у повідомленні.

Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк зазначив, що Угорщина припинила блокувати процес.

"Угорщина більше не блокує переговорні рамки для України (і, відповідно, Молдови). Компромісний текст узгоджено. Україна та Молдова мають офіційно почати переговори про вступ до ЄС 25 червня", - написав Йозвяк у соцмережі Х.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.

7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Єврокомісія підтримала початок переговорів щодо вступу України в ЄС.