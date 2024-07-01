Угорщина почала головування в Раді ЄС

Гаслом угорського головування стане видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again), це відомо із сайту головування.

Як зазначив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, представляючи пріоритети уряду своєї країни на наступні шість місяців, Угорське головування виконуватиме роль "чесного брокера", розбудовуючи конструктивну роботу із усіма країнами-членами та Європейськими інституціями, з урахуванням викликів перед ЄС.

"Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та (складної) демографічної ситуації", - зазначив Бока.

Угорське головування в ЄС будуватиме програму діяльності на основі семи визначених пріоритетів. Серед них - підвищення конкурентоспроможності ЄС, посилення політики у сфері оборони, підтримка політики розширення ЄС на основі досягнень країн-кандидатів.

Наступні пріоритети стосуються розв'язання проблеми нелегальної міграції, визначення майбутнього політики ЄС з регіонального розвитку, уточнення сільськогосподарської політики з орієнтацією на інтереси європейських фермерів, розв'язання демографічних проблем тощо.