"Хоче встигнути застрибнути в човен": Портников про ймовірний візит Орбана до Києва на наступному тижні

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Віктор Орбан очолює країну, яка післязавтра, 1 липня, стає головуючою в Європейському Союзі. І вже з'явилася інформація в інтернет-виданні "Європейська правда", що Орбан нібито відвідає Київ наступного тижня, що Київ буде першою столицею, яку він відвідає в якості людини, що головує в ЄС. При тому, що він досі сюди не приїздив. Його тут не було жодного разу після великого нападу. А в Москві він перед великим нападом був, пам'ятаєте? А чому це так? А тому, що, якщо Віктор Орбан не встигне застрибнути у цей човен, то тоді Джорджа Мелоні (прем'єр-міністр Італії, - ред.) не візьме його партію у свою фракцію в Європарламенті. А якщо вона не візьме його партію, то Угорщина не зможе отримати ніяких посад у комітетах Європарламенту і в Єврокомісії", - пояснив журналіст.

За його словами, Віктор Орбан стурбований, бо може позбутися впливу.

"Хто зараз комісар з розширення Євросоюзу? Угорський політик. Відповідно, Орбану не хочеться втрачати такі позиції. Тому він зараз просто сидить і пакує валізи, що там влізе, що не влізе, може туди фотографію Зеленського покласти, може дружини. Біситься, але їде. Це означає, що зі всіма вимогами Угорщини щодо вступу України в ЄС теж можна буде так працювати", - резюмував Портников.