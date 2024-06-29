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"Хоче встигнути застрибнути в човен": Портников про ймовірний візит Орбана до Києва на наступному тижні

29 червня, 2024 субота
21:44
Світ Віктор Орбан

Журналіст Віталій Портников вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан боїться позбутися впливу у Європарламенті та Єврокомісії під час головування Угорщини в Раді ЄС, яке починається з 1 липня

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"Віктор Орбан очолює країну, яка післязавтра, 1 липня, стає головуючою в Європейському Союзі. І вже з'явилася інформація в інтернет-виданні "Європейська правда", що Орбан нібито відвідає Київ наступного тижня, що Київ буде першою столицею, яку він відвідає в якості людини, що головує в ЄС. При тому, що він досі сюди не приїздив. Його тут не було жодного разу після великого нападу. А в Москві він перед великим нападом був, пам'ятаєте? А чому це так? А тому, що, якщо Віктор Орбан не встигне застрибнути у цей човен, то тоді Джорджа Мелоні (прем'єр-міністр Італії, - ред.) не візьме його партію у свою фракцію в Європарламенті. А якщо вона не візьме його партію, то Угорщина не зможе отримати ніяких посад у комітетах Європарламенту і в Єврокомісії", - пояснив журналіст.

За його словами, Віктор Орбан стурбований, бо може позбутися впливу.

"Хто зараз комісар з розширення Євросоюзу? Угорський політик. Відповідно, Орбану не хочеться втрачати такі позиції. Тому він зараз просто сидить і пакує валізи, що там влізе, що не влізе, може туди фотографію Зеленського покласти, може дружини. Біситься, але їде. Це означає, що зі всіма вимогами Угорщини щодо вступу України в ЄС теж можна буде так працювати", - резюмував Портников.

  • 25 червня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконає 11 пропозицій Угорщини щодо прав національних меншин, які потрібні для вступу до Європейського Союзу.
  • Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до ЄС, але водночас не підтримує його.

Теги:
Україна
ЄС
Європарламент
Єврокомісія
Вступ в ЄС
Віктор Орбан
Віталій Портников
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