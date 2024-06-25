Для євроінтеграції Україна виконає 11 вимог Угорщини стосовно прав нацменшин, - Стефанішина

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

"Україна постійно і наполегливо підтверджує свою рішучість у забезпеченні добросусідських відносин із сусідніми державами-членами, включно з питаннями, пов'язаними із захистом національних меншин", - наголосила вона.

За словами Стефанішиної, її держава "щиро віддана вирішенню і повній імплементації" 11 питань стосовно прав нацменшин, які зокрема порушив Будапешт. Також вона підкреслила, що Україна та Угорщина ведуть дискусії щодо пропозицій Будапешта.

"Ми очікуємо такого ж внеску в подальше взаєморозуміння, довіру та повагу і від наших сусідніх партнерів", - додала Стефанішина.

Водночас віцепрем'єрка зазначила, що Угорщина також готова діяти в процесі захисту прав національних меншин, "погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру та повагу".