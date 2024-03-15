Угорщина надіслала Україні документ, у якому вимагає повернути її нацменшині "права, які вона мала до 2015 року", – ЗМІ
Угорщина підготувала та розіслала країнам - членам ЄС документ, у якому виклала свої претензії до України щодо нацменшини
Відповідний документ є в розпорядженні "Радіо Свобода".
Нагадаємо, у лютому голова МЗС Угорщини Петер Сіярто казав, що Будапешт прагне повернути угорцям в Україні права, які вони мали до 2015 року.
У документі, з яким ознайомилися журналісти, зазначено, що Україна, яка має намір стати членом ЄС, повинна відновити права угорської нацменшини, яких вона нібито позбавила людей у 2015 році.
Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.
Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 тис. учнів з угорською мовою навчання.
"Усупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини", – йдеться у заяві.
Також у листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні змінилося співвідношення населення в регіоні.
"Обов’язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами", – вказано у документі.
Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.
"Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів і загалом у суспільному житті, як це було раніше", – зазначено у листі.
Україна не коментувала цю заяву Угорщини.
- У листопаді минулого року в уряді Угорщини заявили, що не підтримують вступ України до ЄС. "Україна абсолютно корумпована, не дозріла до членства в ЄС", - наголосив голова адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуйяш. Він сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.
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