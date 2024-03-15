Угорщина надіслала Україні документ, у якому вимагає повернути її нацменшині "права, які вона мала до 2015 року", – ЗМІ

Відповідний документ є в розпорядженні "Радіо Свобода".

Нагадаємо, у лютому голова МЗС Угорщини Петер Сіярто казав, що Будапешт прагне повернути угорцям в Україні права, які вони мали до 2015 року.

У документі, з яким ознайомилися журналісти, зазначено, що Україна, яка має намір стати членом ЄС, повинна відновити права угорської нацменшини, яких вона нібито позбавила людей у 2015 році.

Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 тис. учнів з угорською мовою навчання.

"Усупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини", – йдеться у заяві.

Також у листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні змінилося співвідношення населення в регіоні.

"Обов’язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами", – вказано у документі.

Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.

"Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів і загалом у суспільному житті, як це було раніше", – зазначено у листі.

Україна не коментувала цю заяву Угорщини.