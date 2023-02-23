Про це голова угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто заявив в інтерв'ю Index.

"Передача зброї і безправ'я угорської національної громади не мають нічого спільного між собою. Ми не постачаємо зброю, бо вважаємо, що це однозначно призведе лише до продовження та ескалації війни. Якби українці відновили споконвічні права угорських меншин, ми б не блокували, а сприяли скликанню міністерського комітету Україна-НАТО. Ми чітко пов'язуємо це питання зі справою угорської меншини", - заявив голова МЗС Угорщини.

Так, він ствердив, що Будапешт прагне повернути угорцям в Україні права, які вони мали в 2014 році.

"Щоб можна було вивчати угорську мову аж до університету, щоб можна було закінчити його рідною мовою, щоб не треба було псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем. Проблема зараз дійсно актуальна, адже з вересня цього року школи нацменшин практично припинять своє існування. Залишаться лише державні школи з навчанням мовами національних меншин", - додав Петер Сіярто.