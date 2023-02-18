Про це інформує видання Magyar Hirlap.

Сіярто зазначив, що просив білоруських колег не робити воєнних кроків та кроків, які б могли призвести до продовження війни з часом. Також він закликав не робити кроків, які б в залежності від обставин спровокували географічне розширення війнию

Очільник угорського МЗС додав, що не вів у Мінську переговори з росіянами. Він переконує, що ні він, ні будь-хто з його делегації не вели переговори ні з ким, окрім білорусів.

"Якщо я хочу домовлятися з росіянами, я поїду в Москву і доповім про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську таємно", - наголосив Сіярто.