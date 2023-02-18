Закликав до припинення вогню: Сіярто прокоментував свій візит до Мінська
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив, що він їздив до Мінська на початку цього тижня, щоб закликати до припинення вогню та початку мирних переговорів
Про це інформує видання Magyar Hirlap.
Сіярто зазначив, що просив білоруських колег не робити воєнних кроків та кроків, які б могли призвести до продовження війни з часом. Також він закликав не робити кроків, які б в залежності від обставин спровокували географічне розширення війнию
Очільник угорського МЗС додав, що не вів у Мінську переговори з росіянами. Він переконує, що ні він, ні будь-хто з його делегації не вели переговори ні з ким, окрім білорусів.
"Якщо я хочу домовлятися з росіянами, я поїду в Москву і доповім про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську таємно", - наголосив Сіярто.
- У понеділок, 13 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Білорусі для переговорів з очільником МЗС республіки Сергієм Алейніком.
- Наступного дня повідомили, що Угорщина, яка є членом Євросоюзу і НАТО, нібито підписала угоду про економічне співробітництво з Білоруссю, яка допомагає Росії у війні проти України
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