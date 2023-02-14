Білорусь заявила про підписання угоди про економічну співпрацю з Угорщиною
Угорщина, яка є членом Євросоюзу і НАТО, нібито підписала угоду про економічне співробітництво з Білоруссю, яка допомагає Росії у війні проти України
Про це повідомляє БЕЛТА.
"Програму співробітництва між міністерством закордонних справ Білорусі та міністерством закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини на 2023 рік підписано у Мінську за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств", - пише видання.
Згідно з повідомленням, програма передбачає "комплекс заходів щодо стимулювання економічної співпраці, освітніх і культурних обмінів".
- У понеділок, 13 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Білорусі для переговорів з очільником МЗС республіки Сергієм Алейніком.
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- У жовтні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "спеціальній військовій операції" в Україні.
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