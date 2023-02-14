Білорусь заявила про підписання угоди про економічну співпрацю з Угорщиною

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Програму співробітництва між міністерством закордонних справ Білорусі та міністерством закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини на 2023 рік підписано у Мінську за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств", - пише видання.

Згідно з повідомленням, програма передбачає "комплекс заходів щодо стимулювання економічної співпраці, освітніх і культурних обмінів".