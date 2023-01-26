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ПАРЄ: до відповідальності за агресію в Україні має бути притягнуто керівництво і РФ, і Білорусі

26 січня, 2023 четвер
15:29
Світ ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи заявила, що до відповідальності за агресію в Україні має бути притягнуто, як керівництво РФ, так і Білорусі

Про це йдеться в резолюції "Правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України", пише Укрінформ.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила відповідний документ. Підтримали це рішення 100 депутатів, один - утримався.

У резолюції зазначається, що військово-політичне керівництво Росії та Білорусі, причетне до війни проти України, має бути притягнуто до відповідальності у спеціальному міжнародному трибуналі.

"Російська Федерація вважатиметься такою, що продовжує свою агресію, доки суверенітет, територіальна цілісність, єдність і політична незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів не будуть повністю відновлені. Асамблея нагадує, що нинішня агресія є продовженням агресії, розпочатої 20 лютого 2014 року, яка включала вторгнення, окупацію та незаконну анексію Криму Російською Федерацією", – йдеться у постанові.

ПАРЄ підтвердила, що воєнний напад Росії 24 лютого 2022 року на Україну є "агресією" відповідно до резолюції 3314 Генасамблеї ООН і порушує Статут Організації Об'єднаних Націй, як і Статут Ради Європи. А спроба анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей є ескалацією. Водночас ворогу допомагала Білорусь. 

"Білорусь бере участь в агресії РФ проти України, оскільки дозволила Російській Федерації використовувати свою територію для здійснення актів агресії проти України. Її роль і співучасть повинні бути засуджені міжнародним співтовариством, а її лідери повинні бути притягнуті до відповідальності", – повідомляють депутати ПАРЄ.

Представники Парламентської асамблеї Ради Європи закликали держав-членів та держав-спостерігачів створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал щодо злочину агресії.

Також народний депутат Олексій Гончаренко разом з іншими представниками від України був присутній на засіданні ПАРЄ, зокрема присутні були Марія Мезенцева, Лариса Білозір, Леся Василенко, Юлія Овчинникова, Юрій Камельчук, Ірина Констанкевич, Павло Сушко, Єлизавета Ясько, Павло Бакунець.

"Делегація України в ПАРЄ. Щойно голосували за трибунал для Путіна. Після нашої перемоги там мають судити Путіна та російських воєнних злочинців. Це дуже важливо! Дякую всій делегації України в ПАРЄ за роботу!" - пише нардеп.

Також ПАРЄ заявила про можливий геноцид в Україні. Дії Росії мають ознаки публічного підбурювання до знищення українців.

"Асамблея відзначає, що з'являється все більше доказів того, що російська офіційна риторика, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення та агресії проти України, так званого процесу "деукраїнізації", має ознаки публічного підбурювання до геноциду або розкриває геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину", - йдеться у резолюції.

Повідомляється, що Конвенція про запобігання геноциду, учасниками якої є Україна та РФ, забороняє публічне підбурювання до вчинення цього злочину та спроби вчинення геноциду.

  • 15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. До цього Україна закликала світ визнати організований тоталітарним комуністичним режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Станом на 15 грудня це зробили 22 держави.

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Кримінал
Росія
ЄС
Білорусь
ПАРЄ
геноцид
війна з Росією
геноцид українців
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