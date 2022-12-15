Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців
Про це повідомило Суспільне.
Зазначається, що підтримали резолюцію 507 депутатів Європарламенту, 12 проголосували проти.
Документ висловлює солідарність з Україною та вшановує пам'ять мільйонів людей, які втратили життя через дії радянського режиму, спрямовані на розгортання штучного голоду.
"Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства", - мовиться в тексті резолюції.
- Нагадаємо, Україна закликає світ визнати організований тоталітарним комуністичним режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Станом на 15 грудня це зробили 22 держави.
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