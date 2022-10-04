Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України

Про це повідомляє Белта.

Відповідну заяву Лукашенко зробив на нараді з питань військової безпеки 4 жовтня.

"Що стосується нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь своєю участю у війні проти України нібито намагається не допустити поширенні "конфлікту" на свою територію.

"Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям "спеціальної військової операції" з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", – пояснив Лукашенко.

4 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі нема потреби оголошувати мобілізацію.

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