Лукашенко запевнив, що не оголошуватиме у Білорусі мобілізації
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні нема потреби оголошувати мобілізацію
Про це повідомляє Белта.
Відповідну заяву Лукашенко зробив 4 жовтня на нараді з питань військової безпеки.
"Починають хапатися за різні приводи: Росія оголосила мобілізацію, отже, в Білорусі завтра оголосять мобілізацію. Ще раз наголошую: нам нема потреби оголошувати мобілізацію. На щастя, війни на території Білорусі немає", - сказав Лукашенко.
Водночас він зауважив, що готується до війни з часу, коли прийшов до влади в Білорусі.
"Я вже кілька разів говорив, ще раз підкреслю: нещодавно один мерзотник виступав під титрами "Лукашенко готується до війни". Абсолютно точно. Скільки я служу президентом, стільки я готуюся до війни. І не я придумав: "Якщо хочеш миру, готуйся до війни". Ми уже вп'яте, напевно, модернізуємо свої збройні сили, пристосовуючи до тієї обстановки, яка складається. І перш за все робимо відповідні висновки з тих воєн та конфліктів, які відбувалися та відбуваються на планеті", - запевнив Лукашенко.
- 29 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Олександр Лукашенко боїться оголошувати мобілізацію, оскільки білоруси не мотивовані йти на війну з Україною та будуть готові скласти зброю.
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