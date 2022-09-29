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Лукашенко розуміє, що це може бути його фіналом. Резніков прокоментував можливість "мобілізації" у Білорусі

29 вересня, 2022 четвер
22:07
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони України вважає, що білоруси не мотивовані йти на війну з Україною, і у випадку наказу своєї влади воювати складали б зброю

Про це Олексій Резніков заявив у коментарі для hromadske.

"Я не розумію, що має мотивувати білорусів, щоб свідомо йти воювати з Україною, вбивати і вмирати незрозуміло за що. Навіть якщо це будуть офіцери, які під присягою зобов'язані виконувати накази, і нібито підуть в атаку своїми підрозділами. А хто гарантує, що ті підрозділи, коли перейдуть білоруський кордон, не підіймуть руки, не складуть зброю і не скажуть "українці, сябри вам не вороги"?", - заявив міністр.

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Вступ Білорусі у війну, на думку Резнікова, "просто включить українцям третій ленд-ліз і дасть зброю нам уже білоруську".

"Тому, скажемо так, ризик є, але його рівень я б не перевищував. Мені більше здається, що очільник Білорусі шукає баланс. З одного боку, йому треба демонструвати патрону (Володимиру Путіну. - Ред.), що він ніби якось з ним. Але з іншого боку, Лукашенко розуміє, що це може бути остаточний вже теж його фінал", — додав Резніков.

  • За даними Міноборони України, РФ перекине 20 тис. мобілізованих військових у Білорусь.
  • У Білорусі проводять комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури, а на Білоруській залізниці в екстреному порядку дано вказівку взяти з усіх працівників зобов'язання про нерозголошення службової інформації конфіденційного характеру.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
мобілізація
Олексій Резніков
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