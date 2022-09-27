Білорусь готується приймати військові ешелони з боку РФ, – залізничники

Про це інформують у телеграм-каналі Співтовариства залізничників Білорусі.

Ці заходи можуть свідчити про підготовку до прийому військових ешелонів із Росії, - припускають у співтоваристві.

Як повідомляють залізничники, наразі ведеться опрацювання низки заходів щодо підготовки залізничних станцій, забезпечення рухомим складом, організації руху військових ешелонів та маневрової роботи на станціях.

Зокрема, триває комісійне обстеження місць вивантаження (завантаження) із залученням посадових осіб відділень Білоруської залізниці та комендатур органів військових сполучень. За потреби проводиться ремонт вантажно-вивантажувальних платформ, а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях.

Крім того, на залізниці перевіряють справність засобів зв'язку на станціях вивантаження (навантаження) для оперативного управління військовими перевезеннями.

За інформацією співтовариства, виділено працівників залізничного транспорту для організації пропуску техніки через залізничні переїзди та забезпечення їх засобами зв'язку.

Крім того, на Білоруській залізниці вживають заходів щодо визначення придатності запланованих до використання вантажних вагонів у міжнародному сполученні, триває відбір вантажних вагонів із укладенням договорів оренди та їх обслуговування.

Для організації руху військових ешелонів на станціях розробляють спеціальні графіки, виділяють необхідну кількість локомотивних бригад для прискореного просування ВЕШ. Це відбувається при взаємодії із Центральною дирекцією управління руху – філією Російських залізниць.

За інформацією білоруських залізничників, основні прикордонні переходи, за якими очікується прийом ВЕШ:

1. Червоне (МСК РЖД) - Осинівка (БЧ НОД-1).

2. Злинка (МСК РЗ) - Закопитье (БЧ НОД-4).

3. Завережьє (ОКТ РЖД) – Єзерище (БЧ НОД-6).

При цьому працівники зобов'язують підписати документи про нерозголошення службової інформації.

На Білоруській залізниці в екстреному порядку до 30 вересня дано вказівку взяти з усіх працівників, у тому числі з керівників, зобов'язання про нерозголошення службової інформації конфіденційного характеру", - йдеться у повідомленні.

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