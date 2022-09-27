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Головна війна з Росією Лукашенко може оголосити мобілізацію в Білорусі після визнання окупованих територій України частиною Росії, - білоруський політолог Усов
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Лукашенко може оголосити мобілізацію в Білорусі після визнання окупованих територій України частиною Росії, - білоруський політолог Усов

27 вересня, 2022 вiвторок
16:21
війна з Росією білорусь солдати лукашенко

Політолог Павло Усов вважає, що після визнання окупованих територій України частиною РФ, Лукашенко може оголосити мобілізацію в Білорусі та вступити у війну проти України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Лукашенко, як я вже говорив, визнає результати псевдореферендумів і підтримає окупацію територій України, то все буде розгортатись за найбільш негативним сценарієм. Насамперед після визнання окупованих територій України частиною Росії, Лукашенко змушений буде оголосити мобілізацію в Білорусі. На сьогодні мобілізаційний потенціал Білорусі складає понад 300 тис.осіб. Це не рахуючи 45 тис. осіб, які вже проходять військову службу в армії Білорусі", - розповів Усов.

Політолог переконаний, що Лукашенко цілком ймовірно готується вступити у війну проти України.

"Далі все може розгортатись за двома сценаріями. Однак жоден з них не кращий іншого. Білоруська армія разом із військовим контингентом росіян, які знаходяться на території Білорусі, можуть знову відкрити другий фронт проти України. Головним завданням дня них може стати - відрізання шляхів постачання для Збройних сил України та відволікання частини української армії від інших фронтів", - додав він.

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Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
російська армія
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