Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Якщо Лукашенко, як я вже говорив, визнає результати псевдореферендумів і підтримає окупацію територій України, то все буде розгортатись за найбільш негативним сценарієм. Насамперед після визнання окупованих територій України частиною Росії, Лукашенко змушений буде оголосити мобілізацію в Білорусі. На сьогодні мобілізаційний потенціал Білорусі складає понад 300 тис.осіб. Це не рахуючи 45 тис. осіб, які вже проходять військову службу в армії Білорусі", - розповів Усов.

Політолог переконаний, що Лукашенко цілком ймовірно готується вступити у війну проти України.

"Далі все може розгортатись за двома сценаріями. Однак жоден з них не кращий іншого. Білоруська армія разом із військовим контингентом росіян, які знаходяться на території Білорусі, можуть знову відкрити другий фронт проти України. Головним завданням дня них може стати - відрізання шляхів постачання для Збройних сил України та відволікання частини української армії від інших фронтів", - додав він.

20 вересня Олександр Лукашенко заявив, що не допустить, аби Росії завдали "удару в спину".

26 вересня російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявили, що вимагають поваги від Заходу

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