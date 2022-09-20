Про це повідомляє офіційний сайт Лукашенка.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі із секретарем радбезу Білорусі Олександром Вольфовичем.

"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою батьківщину. І щодо підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, убік, збоку, з флангів по російських військах не повинно бути. І не буде. У цьому наше зобов'язання перед нашим союзником", - сказав Лукашенко.

18 вересня Олександр Лукашенко заявив, що США надають військову допомогу Україні, аби "ослабити Росію" та знищити Білорусь.

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