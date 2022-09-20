Лукашенко пообіцяв не допустити "удару в спину" Росії
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить, аби Росії завдали "удару в спину"
Про це повідомляє офіційний сайт Лукашенка.
Відповідну заяву він зробив під час зустрічі із секретарем радбезу Білорусі Олександром Вольфовичем.
"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою батьківщину. І щодо підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, убік, збоку, з флангів по російських військах не повинно бути. І не буде. У цьому наше зобов'язання перед нашим союзником", - сказав Лукашенко.
- 18 вересня Олександр Лукашенко заявив, що США надають військову допомогу Україні, аби "ослабити Росію" та знищити Білорусь.
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