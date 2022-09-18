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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Лукашенко звинуватив США у бажанні "зруйнувати Україну, ослабити РФ та знищити Білорусь"

Лукашенко звинуватив США у бажанні "зруйнувати Україну, ослабити РФ та знищити Білорусь"

18 вересня, 2022 неділя
09:50
війна з Росією білорусь солдати лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США надають військову допомогу Україні, аби "ослабити Росію" та знищити країну, в якій він захопив владу

Про це повідомляє офіційний сайт Лукашенка.  

"Сполучені Штати Америки штовхають Європу у військове протистояння з Росією на території України. Свої плани вони не приховують – контракти вже укладено на роки наперед. Тобто Україну руйнуватимуть дощенту. І мета при цьому – ослаблення Росії та знищення Білорусі", - сказав Лукашенко на форумі на честь дня народної єдності. 

Він додав, що США нібито причетні до всіх політичних конфліктів у світі. 

"Америка є єдиною країною-вигодонабувачем від того, що відбувається тут: і Європу на місце поставити, і конкурентів прибрати. Сьогодні Україна, завтра буде Молдова чи Прибалтика, Польща чи Румунія. Штати роздмухують війну в Косово, намагаючись тиснути на Сербію, підкидають вуглі в тліючі протиріччя в Карабаху, каламутять воду в Сирії. Не все просто в Афганістані та сусідніх державах", - розповів Лукашенко. 

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Росія
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Олександр Лукашенко
Литва
Афганістан
Косово
Сербія
США
зброя для України
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