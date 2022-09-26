Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявили, що вимагають поваги від Заходу
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Лукашенка, майбутнє Заходу разом із Білоруссю та Росією, але вони вимагають до себе поваги.
"Разом із Росією, де є все, що їм треба. А у них є те, що ми можемо купити, технології та інше. Що їм ще треба? Просто треба ухвалювати відповідальні рішення", - сказав Лукашенко.
"І з повагою до нас ставитись", - додав Путін.
"А без цього ми з ними взагалі розмовляти не будемо. Приниження ніхто не терпітиме. Хто хоче з нами у мирі жити та поважати - ми відкриті, ви теж. Але приниження ніхто не потерпить, у російських людей ніколи цього не було. І жодна російська людина не дозволить жодному президентові, в тому числі і президенту Путіну, не дотримуватися цієї лінії", - запевнив Лукашенко.
- 20 вересня Олександр Лукашенко заявив, що не допустить, аби Росії завдали "удару в спину".
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