Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лукашенка, майбутнє Заходу разом із Білоруссю та Росією, але вони вимагають до себе поваги.

"Разом із Росією, де є все, що їм треба. А у них є те, що ми можемо купити, технології та інше. Що їм ще треба? Просто треба ухвалювати відповідальні рішення", - сказав Лукашенко.

"І з повагою до нас ставитись", - додав Путін.

"А без цього ми з ними взагалі розмовляти не будемо. Приниження ніхто не терпітиме. Хто хоче з нами у мирі жити та поважати - ми відкриті, ви теж. Але приниження ніхто не потерпить, у російських людей ніколи цього не було. І жодна російська людина не дозволить жодному президентові, в тому числі і президенту Путіну, не дотримуватися цієї лінії", - запевнив Лукашенко.

20 вересня Олександр Лукашенко заявив, що не допустить, аби Росії завдали "удару в спину".

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