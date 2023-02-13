Очільник МЗС Угорщини прибув до Білорусі, бо "канали комунікації мають бути відкритими"
У понеділок, 13 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Білорусі для переговорів з очільником МЗС республіки Сергієм Алейніком
Про це повідомляє МЗС Білорусі.
Зазначається, що Сіярто також зустрінеться з міністром економіки Білорусі Олександром Черв'яковим.
Сам Сіярто заявив, що представлятиме "позицію миру" на сьогоднішніх переговорах з Білоруссю. У своєму facebook він написав, що Угорщина очікує, що "всі члени міжнародного товариства діятимуть заради миру та уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни".
"Я також буду представляти цю позицію миру на моїх сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, багато хто не зрозуміє цей візит, але наша позиція чітка: канали комунікації мають бути відкритими. Якби ми не діяли таким чином, я б не зміг донести заклик до миру сьогодні", - йдеться у повідомленні.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у телефонній розмові з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу повідомив, що він проти заборони шенгенських віз для росіян.
- Петер Сіярто також звернувся до ЄС з вимогою гарантувати, що російська атомна енергетика не потрапить під санкції.
- Пізніше очільник МЗС Угорщини заявив, що запровадження Євросоюзом нового пакету санкцій проти Росії посилить енергетичну кризу.
- 23 вересня Петер Сіярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим та заявив, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу.
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