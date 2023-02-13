Про це повідомляє МЗС Білорусі.

Зазначається, що Сіярто також зустрінеться з міністром економіки Білорусі Олександром Черв'яковим.

Сам Сіярто заявив, що представлятиме "позицію миру" на сьогоднішніх переговорах з Білоруссю. У своєму facebook він написав, що Угорщина очікує, що "всі члени міжнародного товариства діятимуть заради миру та уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни".

"Я також буду представляти цю позицію миру на моїх сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, багато хто не зрозуміє цей візит, але наша позиція чітка: канали комунікації мають бути відкритими. Якби ми не діяли таким чином, я б не зміг донести заклик до миру сьогодні", - йдеться у повідомленні.