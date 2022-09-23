Глава МЗС Угорщини похвалився, що прорвав бойкот ЄС та поговорив про мир з Лавровим

Про це Сіярто повідомив у фейсбуці.

"Є лише одне розв'язання проблеми інфляції воєнного часу та стрибкоподібних цін на енергоносії - мир. Угорщина хоче миру. Користуючись можливостями, наданими ООН, я також сказав про це своєму колезі Сергею Лаврову, на жаль, як єдиний з міністрів закордонних справ серед країн ЄС", - написав він.

Після зустрічі Сіярто сказав журналістам, що обговорював із Лавровим енергетичну співпрацю, війну в Україні та економічні питання.

"Наша позиція дуже зрозуміла. Ми не бачимо розумних причин для обговорення ще одного пакета санкцій, особливо коли йдеться про енергетику", - сказав він.

Сіярто сказав, що забезпечення енергопостачання є одним із найважливіших для Угорщини.

"Для нас це чітка червона лінія. Ми не хочемо, щоб угорський народ платив за війну, до якої він не має жодного стосунку. Звичайно, якщо буде проєкт (санкцій, - ред.), ми братимемо участь в обговореннях, але ми не дамо згоди ні на що, що суперечило б нашим національним інтересам", - зазначив він.

За словами Сіярто, європейська економіка рухається до рецесії. "Я вважаю, що це повністю суперечить інтересам Європи та народів, що живуть у ній", - додав міністр.

15 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині та закликала урізати їй фінансування. Орбан назвав заклик Європарламенту "нудним жартом".

18 вересня вже Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

19 вересня у Кремлі заявили, що задоволені "суверенною позицією" Угорщини у ЄС.

20 вересня очільник МЗС Угорщини Сіярто закликав ЄС відмовитися від нових санкцій проти РФ, оскільки це лише посилить енергетичну кризу в Європі.

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