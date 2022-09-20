Про це повідомляє Reuters.

За його словами, ЄС слід відмовитися від восьмого пакету санкцій проти РФ, оскільки це лише посилить енергетичну кризу в Європі.

"ЄС слід припинити згадувати про восьмий пакет санкцій, припинити сигналізувати про заходи, які призведуть лише до подальшого загострення кризи енергопостачання", - сказав Сіярто.

15 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині та закликала урізати їй фінансування. Орбан назвав заклик Європарламенту "нудним жартом".

18 вересня вже Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

19 вересня у Кремлі заявили, що задоволені "суверенною позицією" Угорщини у ЄС.

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