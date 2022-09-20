Очільник МЗС Угорщини Сіярто закликав ЄС відмовитися від нових санкцій проти РФ
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що запровадження Євросоюзом нового пакету санкцій проти Росії посилить енергетичну кризу
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, ЄС слід відмовитися від восьмого пакету санкцій проти РФ, оскільки це лише посилить енергетичну кризу в Європі.
"ЄС слід припинити згадувати про восьмий пакет санкцій, припинити сигналізувати про заходи, які призведуть лише до подальшого загострення кризи енергопостачання", - сказав Сіярто.
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