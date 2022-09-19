У Кремлі задоволені "суверенною позицією" Угорщини у ЄС, - Пєсков

Про це на брифінгу повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

"Угорщина залишається членом ЄС, часом виникають розбіжності. До речі, щодо цього рішення слід дивитись у динаміці розвитку ситуації. Тому що план врегулювання опрацьовується. Угорщина займає суверенну позицію щодо багатьох питань, ми вітаємо це", - зазначив Пєсков.

Також речник Кремля заявив, що у цьому контексті РФ уважно стежить за ситуацією з пропозицією Єврокомісії заморозити виплати Угорщини з бюджету ЄС

Окрім цього Росія припускає і зворотній варіант, коли під тиском ЄС Угорщина змінить позицію щодо антиросійських санкцій:

"Позиція Угорщини щодо санкцій оцінюватиметься де-факто, якщо вона відбудеться".

15 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині та закликали урізати їй фінансування. Орбан назвав заклик Європарламенту "нудним жартом".

18 вересня вже Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

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