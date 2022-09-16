Нудний жарт. Орбан насміхається з Європарламенту, який назвав Угорщину неповноправною демократією
Заклик Європарламенту урізати фінансування Угорщини через відступ від принципів демократії – це "нудний жарт"
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із президентом Сербії Александаром Вучичем.
"Що стосується рішення Європарламенту, то ми думаємо, що це з галузі жартів. Але ми не сміємося тому, що це нудний жарт", - сказав Орбан.
Він переконує, що євродепутати ухвалили таке рішення "щоб розважитися". "Ми не звертаємо на це уваги", – запевнив Орбан.
- 15 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині, назвавши Угорщину неповноправною демократією.
- Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня.
- 6 вересня Угорщина пригрозила заблокувати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо трьох олігархів з РФ не виключать із переліку санкцій.
- Президентка Угорщини Каталін Новак 7 вересня заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.84
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе