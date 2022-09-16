Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із президентом Сербії Александаром Вучичем.

"Що стосується рішення Європарламенту, то ми думаємо, що це з галузі жартів. Але ми не сміємося тому, що це нудний жарт", - сказав Орбан.

Він переконує, що євродепутати ухвалили таке рішення "щоб розважитися". "Ми не звертаємо на це уваги", – запевнив Орбан.

15 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині, назвавши Угорщину неповноправною демократією.

Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня.

6 вересня Угорщина пригрозила заблокувати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо трьох олігархів з РФ не виключать із переліку санкцій.

Президентка Угорщини Каталін Новак 7 вересня заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.