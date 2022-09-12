Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі і додав, що говоритиме про це на Конгресі ядерної енергетики Центральної та Східної Європи у Празі.

Він наголосив, що у першому санкційному пакеті Євросоюзу йшлося про те, що ядерна енергетика Росії не підпадатиме під санкції.

"Ми закликаємо Єврокомісію гарантувати, що всі установи Брюсселя, всі національні органи й усі банки, що працюють у Європі, дотримуються цього положення", – зазначив Сіярто.

Зауважимо, у серпні цього року Угорщина видала дозвіл, який дасть змогу російській державній компанії "Росатом" побудувати два нові ядерні реактори на території країни.

Довідково

АЕС "Пакш" — єдина атомна електростанція в Угорщині, що працює. Станція побудована за радянським проектом, всі 4 реактори — типу ВВЕР-440. Планується будівництво двох реакторів ВВЕР-1200.

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