Сіярто вимагає від ЄС гарантій того, що російська атомна енергетика не потрапить під санкції
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звернувся до ЄС з вимогою гарантувати, що російська атомна енергетика не потрапить під санкції
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі і додав, що говоритиме про це на Конгресі ядерної енергетики Центральної та Східної Європи у Празі.
Він наголосив, що у першому санкційному пакеті Євросоюзу йшлося про те, що ядерна енергетика Росії не підпадатиме під санкції.
"Ми закликаємо Єврокомісію гарантувати, що всі установи Брюсселя, всі національні органи й усі банки, що працюють у Європі, дотримуються цього положення", – зазначив Сіярто.
Зауважимо, у серпні цього року Угорщина видала дозвіл, який дасть змогу російській державній компанії "Росатом" побудувати два нові ядерні реактори на території країни.
Довідково
АЕС "Пакш" — єдина атомна електростанція в Угорщині, що працює. Станція побудована за радянським проектом, всі 4 реактори — типу ВВЕР-440. Планується будівництво двох реакторів ВВЕР-1200.
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