Угорщина сподівається на збільшення постачань від Газпрому у вересні, - Сійярто
Міністерство закордонних справ Угорщини хоче досягти угоди з Газпромом про збільшення постачання газу у вересні
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.
"Подобається нам це чи ні, ми продовжимо переговори з росіянами про збільшення поставок газу до Угорщини. Є пропозиція збільшити постачання газу, найближчими днями ми це узгодимо з Газпромом і підпишемо угоду, за якою ми могли б отримати збільшення добових поставок", - сказав Сійярто.
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Газпром у серпні почав збільшувати поставки газу в Угорщину на додаток до раніше узгоджених поставок газопроводом "Турецький потік".
У липні Угорщина домовилася з РФ про додаткові 700 млн кубометрів газу.
- Раніше повідомлялося, що АТ "Укртранснафта" відновила транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини
- 14 серпня стало відомо, що російський Газпром почав постачати Угорщині додаткові обсяги газу для потреб у зимовий період.
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