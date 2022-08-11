Нафтогаз повідомив про відновлення транзиту нафти в Угорщину та Словаччину

АТ "Укртранснафта" відновила транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз".

Цьому передувало те, що 4 серпня АТ "Укртранснафта" вимушено зупинила транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба", у зв’язку з несплатою ПАТ "Транснєфть" авансового платежу за транспортування нафти.

Договір між Укртранснафтою та Транснєфтью про надання послуг з транспортування передбачає перекачку нафти за 100% попередньою оплатою. Тож транспортування можливе лише за умови попередньої оплати таких послуг.

Оскільки від Транснєфті не надійшли кошти, угорська нафтова компанія MOL, яка є основним споживачем нафти, що транспортується південною гілкою магістрального нафтопроводу "Дружба", виступила з ініціативою взяти на себе зобов’язання з оплати транзиту російської нафти.

10 серпня 2022 року Укртранснафта отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL і о 16.30 год за київським часом, після надходження коштів на рахунок, відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу.

Наразі Укртранснафта не має інформації про оплату транзиту від Чехії. Укртранснафта не отримала офіційного листа від Транснєфті щодо того, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка управляє ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні.

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