Угорська компанія MOL зголосилася допомогти Росії оплатити заблокований транзит нафти через Україну
Найбільша угорська нафтогазова компанія MOL висловила готовність взяти на себе оплату транзиту російської нафти "Транснефть" нафтопроводом "Дружба" через Україну
Про це повідомляє ВВС.
"Незважаючи на те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також веде переговори про те, щоб взяти на себе платежі", - цитує представник прес-служби угорської компанії.
По південній гілці нафтопроводу "Дружба", що проходить через територію України, поставки нафти здійснюються у напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% . Послуги надаються в сплачених обсягах.
Це підтвердила російська компанія "Транснефть", у компанії повідомили, що не змогли сплатити за послуги українського транзиту через європейські санкції.
Транзит північною гілкою нафтопроводу "Дружба" через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини відбувається без перешкод.
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