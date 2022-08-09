Про це повідомляє ВВС.

"Незважаючи на те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також веде переговори про те, щоб взяти на себе платежі", - цитує представник прес-служби угорської компанії.

По південній гілці нафтопроводу "Дружба", що проходить через територію України, поставки нафти здійснюються у напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% . Послуги надаються в сплачених обсягах.

Це підтвердила російська компанія "Транснефть", у компанії повідомили, що не змогли сплатити за послуги українського транзиту через європейські санкції.

Транзит північною гілкою нафтопроводу "Дружба" через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини відбувається без перешкод.

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