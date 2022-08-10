Угорська та словацька компанії заплатили за транзит російської нафти через Україну і чекають на відновлення постачання
Угорська MOL та словацька Slovnaft повідомили, що самі сплатили транзит російської нафти через Україну нафтопроводом "Дружба" - відновлення постачання має відбутись сьогодні
Про це повідомляють російські медіа.
У повідомленнях зазначається, що Україна та Росія погодилися на пропозицію угорської MOL та словацької Slovnaft на оплату транзиту нафти.
Домовленості та оплату підтвердили і у заяві Slovnaft.
"Slovnaft вже здійснила оплату на рахунок компанії і очікує, що на підставі цього постачання нафти відновиться найближчими днями. Із цим рішенням погодилася і російська сторона", – пишуть у компанії.
"Транснефть" повідомила РІА "Новости", що планує сьогодні відновити прокачування нафти до Угорщини та Словаччини. Також у Росії заявляють, що Україна підтвердила отримання платежу за транзит через свою територію
Укртранснафта поки не повідомляє про оплату.
- Нагадаємо, Україна з 4 серпня зупинила прокачування російської нафти по "Дружбі" з через те, що Росія не змогла оплатити транзит (через санкції платіж не пройшов). Вчора, 9 серпня, стало відомо, що найбільша угорська нафтогазова компанія MOL висловила готовність взяти на себе оплату транзиту російської нафти "Транснефть" нафтопроводом "Дружба" через Україну.
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