РФ збільшує постачання газу в Угорщину через "Турецький потік"
Російський "Газпром" почав постачати Угорщині додаткові обсяги газу для потреб у зимовий період
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомив глава МЗС Угорщини, з 12 серпня "Газпром" збільшив потік газу на 2,6 млн кубометрів на день до кінця серпня.
Для постачання газу Росія використовує "Турецький потік", що пролягає крізь Балкани.
Також глава МЗС додав, що наразі тривають перемовини з продовженням додаткового постачання ще на вересень.
Угорщина прагне придбати 700 млн кубометрів додаткового природного газу понад обсяги, зазначені в багаторічному контракті з "Газпромом", щоб збільшити свої запаси палива.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АТ "Укртранснафта" відновила транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе