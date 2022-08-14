РФ збільшує постачання газу в Угорщину через "Турецький потік"

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив глава МЗС Угорщини, з 12 серпня "Газпром" збільшив потік газу на 2,6 млн кубометрів на день до кінця серпня.

Для постачання газу Росія використовує "Турецький потік", що пролягає крізь Балкани.

Також глава МЗС додав, що наразі тривають перемовини з продовженням додаткового постачання ще на вересень.

Угорщина прагне придбати 700 млн кубометрів додаткового природного газу понад обсяги, зазначені в багаторічному контракті з "Газпромом", щоб збільшити свої запаси палива.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АТ "Укртранснафта" відновила транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини

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