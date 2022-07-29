Про це інформує Reuters.

Зазначається, що дві країни вели переговори щодо подальших поставок на додаток до уже чинного довгострокового договору про постачання.

"Угорщині буде достатньо газу. Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу, цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", - заявив Орбан.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%. Це покриває 29% річного споживання.

Як відомо, Угорщина приблизно на 85% залежить від російського газу.

Країна активно виступає проти санкцій ЄС щодо РФ та не підтримує ембарго на російський газ. Угорський уряд називає це "прагматичними відносинами з Москвою".



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