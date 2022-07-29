Угорщина планує додатково закупити у Росії 700 млн кубометрів газу
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна розраховує до кінця літа підписати угоду з Росією про додаткові поставки газу в розмірі 700 мільйонів кубометрів
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що дві країни вели переговори щодо подальших поставок на додаток до уже чинного довгострокового договору про постачання.
"Угорщині буде достатньо газу. Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу, цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", - заявив Орбан.
Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%. Це покриває 29% річного споживання.
Як відомо, Угорщина приблизно на 85% залежить від російського газу.
Країна активно виступає проти санкцій ЄС щодо РФ та не підтримує ембарго на російський газ. Угорський уряд називає це "прагматичними відносинами з Москвою".
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