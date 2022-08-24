Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто під час телефонної розмови з очільником МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу висловив свою думку про те, що він проти заборони шенгенських віз для росіян.

"Говорили і про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які суворості чи обмеження", - пише Сіярто.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад з туристичною метою.

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