"Згодні з канцлером Німеччини": очільник МЗС Угорщини Сіярто виступив проти заборони шенгенських віз для росіян
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у телефонній розмові з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу повідомив, що він проти заборони шенгенських віз для росіян
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто під час телефонної розмови з очільником МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу висловив свою думку про те, що він проти заборони шенгенських віз для росіян.
"Говорили і про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які суворості чи обмеження", - пише Сіярто.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад з туристичною метою.
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