"Це війна Путіна": Шольц виступив проти загальної заборони в'їзду росіянам до ЄС

Про це повідомили в Der Tagesspiegel з посиланням на заяву Шольца в рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини.

"Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС. За словами Шольца, ЄС уже прийняв рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві.

Однак він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, "якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами. Під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Також особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями та особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС. Особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії також зможуть вʼїхати в країну.

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