"Це війна Путіна": Шольц виступив проти загальної заборони в'їзду росіянам до ЄС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад з туристичною метою
Про це повідомили в Der Tagesspiegel з посиланням на заяву Шольца в рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини.
"Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - сказав він.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС. За словами Шольца, ЄС уже прийняв рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві.
Однак він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, "якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".
- 11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами. Під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Також особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями та особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС. Особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії також зможуть вʼїхати в країну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.85
Купівля 38.85Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе