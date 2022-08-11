Естонія закриває в'їзд росіянам із шенгенськими візами

Про це інформує ERR з посиланням на промову міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

"Через тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Однак на власників віз будуть накладені обмеження при в'їзді до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд в країну", - сказав міністр.

При цьому до нововведення є певні винятки.

Наприклад, під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Також особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями та особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС.

Особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії також зможуть вʼїхати в країну.

"Підкреслю ще раз - по-перше, це нововведення набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в'їзд до Естонії тим людям, які не підпадають під винятки - не дозволяється", - сказав Рейнсалу.

Він також підкреслив, що це рішення стосується лише віз, виданих Естонією. І ніяким чином не обходить віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони.

Водночас наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в'їзд до Естонії всім громадянам Росії, які мають шенгенські візи.

Рішення естонського уряду прокоментував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ізоляція та повернення Росії в СРСР - це мета цивілізованого Заходу. Російська стратегія хамства і терору на державному рівні має залишитися виключно в кордонах РФ і не поширюватися на демократичний світ", - пише Єрмак.

Попередньо премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні візи

А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС

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