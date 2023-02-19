Про це повідомляє AP.

За словами Орбана, ЄС "роздмухував вогонь війни", коли запровадив санкції проти Росії та надав Україні гроші та зброю, замість того, аби шукати мирних переговорів.

"Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні - це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, які воюють одна проти одної. Це їхня війна, а не наша", - сказав Орбан під звернення до нації під гаслом "Мир і безпека".

Він назвав Угорщину частиною західного світу, але підкреслив, що Будапешт не припинить відносини з РФ, бо це суперечить національним інтересам.

"Ми підтримуємо наші економічні відносини з Росією, і фактично ми рекомендуємо всьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів", - розповів Орбан.