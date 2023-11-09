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"Не дозріла до членства в ЄС": в Орбана запропонували надати Україні "привілейоване партнерство"

9 листопада, 2023 четвер
17:59
Світ Україна ЄС

В уряді Угорщини закликали не розпочинати переговори про членство України в ЄС нібито через невиконання нею умов для вступу. Там назвали Україну корумпованою

З такою заявою виступив голова адміністрації угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш.

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію, надавали серйозну фінансову та гуманітарну підтримку, але це не змінює того факту, що Україна не виконує умов, необхідних для переговорів із ЄС, і не виконувала їх навіть до війни", - сказав він.

Однією з перешкод для вступу України до ЄС Гуйяш назвав корупцію.

"Україна абсолютно корумпована, не дозріла до членства в ЄС", - наголосив він.

Гуйяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Україна
ЄС
євроінтеграція
Угорщина
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