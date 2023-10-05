"Корумпована на всіх рівнях": експрезидент Єврокомісії Юнкер заявив, що Україна не готова до членства в ЄС

Про це Юнкер сказав в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

"Не варто давати фальшивих обіцянок людям в Україні, які й так удосталь страждають. Мене дуже обурюють деякі голоси в Європі, які кажуть українцям, що вони можуть стати членами (ЄС, - ред.) негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України. Кожен, хто мав хоч якесь відношення до України, знає, що це корумпована країна на всіх рівнях суспільства. Попри зусилля, вона не має права приєднатися і потребує масштабних внутрішніх реформ", - заявив він.

За словами ексочільника Єврокомісії, європейська перспектива для України "повинна зберігатися, але не повинна бути скомпрометованою".

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року, адже чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

26 вересня очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що держави-члени можуть розпочати офіційні переговори з Україною вже в грудні.

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