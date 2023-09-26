Переговори з Україною щодо вступу в ЄС можуть початися вже у грудні, - очільниця Європарламенту

Про це повідомляє The Guardian.

Європейський Союз повинен розпочати велику хвилю змін, щоб підготуватися до вступу України в якості країни-члена, заявила очільниця Європарламенту, при цьому "нічого не повинно бути поза увагою", включаючи скасування торговельних тарифів і надання Києву доступу до внутрішніх ринків до набуття повноправного членства.

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що очікує, що держави-члени розпочнуть офіційні переговори з Україною вже в грудні.

"Якщо вони рухаються швидко, ми повинні відповідати цій швидкості", - закликала вона.

Мецола висловлює свіже мислення деяких лідерів ЄС, які вважають, що блок повинен прискорити доступ до України - і балканських країн, які також подали заявки - для того, щоб обмежити ризик російського втручання на цих колишніх радянських територіях.

Вона хоче, щоб офіційні переговори розпочалися до Різдва. Рішення залишається за міністрами ЄС, які проведуть офіційну зустріч у грудні після публічного звіту у жовтні про прогрес України у реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією та відкритті ринків.

"Я очікую конкретних результатів, тому що найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили перед цими людьми цілі і терміни, яких самі не можемо виконати", - підсумувала Мецола.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.