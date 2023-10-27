Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі

Про це пише The Guardian.

"Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, і ми обумовлюємо надмірну фінансову підтримку гарантіями того, що європейські гроші [включаючи словацькі] не будуть розкрадені", — сказав Фіцо.

Політик також наголосив, що частина будь-якої підтримки ЄС Україні має спрямовуватися на оновлення інфраструктури Словаччини вздовж її східного кордону з Україною, а також на підтримку словацьких компаній у відновленні України.

26 жовтня Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

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