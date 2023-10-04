Хто такий Роберт Фіцо. Чи "поверне" Словаччина на Росію та що втрачає Україна. Пояснюємо

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Хто такий Роберт Фіцо. Вчетверте у крісло прем'єра Словаччини

"Жодного набою для України". Чого хоче Фіцо

Поворот на Росію? Яку коаліцію отримає Словаччина та до чого готуватися Україні

У неділю, 1 жовтня у сусідній з Україною Словаччині відбулися парламентські вибори. Як і прогнозували соціологи, перемогу здобула проросійська партія Smer-SD на чолі з прихильником Кремля Робертом Фіцо. Одіозний популіст з 2014 року заявляв, що санкції проти Москви неефективні, а війну розпочали "українські фашисти та нацисти" на Донбасі. Під час своєї цьогорічної кампанії експрем'єр стверджував, що у разі його перемоги Словаччина припинить військову допомогу Києву, а вже після виборів скандально заявив, що виступає за мирні переговори у війні Росії проти України. Вже у понеділок, 2 жовтня, президентка Зузана Чапутова доручила Фіцо, партія якого перемогла, сформувати уряд. Про те, чого хоче палкий симпатик Путіна, чи стане він таки прем'єром та яку коаліцію найімовірніше створять у словацьокму уряді, та що не менш важливо – чого очікувати Україні у разі чергового прем'єрства Фіцо, пояснюємо далі.

Хто такий Роберт Фіцо. Вчетверте у крісло прем'єра Словаччини

Роберт Фіцо народився 15 вересня 1964 року у родині робітника в місті Топольчани у тодішній Чехословаччині, а тепер західній Словаччині. Юрист за фахом, свою політичну кар'єру розпочав у Комуністичній партії незадовго до Оксамитової революції у 1989 році, яка призвела до розпаду Чехословаччини.

Він був представником Словаччини в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) з 1994 по 2000 рік і створив свою лівоцентристську партію Smer-SD ("Курс – соціальна демократія") у 1999 році після того, як йому відмовила в посаді міністра Партія демократичних лівих (SDL), спадкоємці комуністів.

Через два роки після вступу Словаччини до ЄС, у 2006-му Smer здобула переконливу перемогу, що дозволило Фіцо всістися в крісло прем'єра. У 2009 році він привів свою країну до єврозони (валютний союз 20 держав-членів ЄС, які прийняли євро як національну валюту, – авт.). У 2012-му Фіцо не зміг сформувати коаліцію, попри перемогу на виборах, тож наступні два роки працював в опозиції.

Вже у 2012 році його партія Smer на дострокових виборах після розпаду правоцентристської коаліції через звинувачення в корупції здобула ще один впевнений результат, через що Фіцо зміг сформувати "одноколірний" уряд. У 2016-му він втретє переміг на виборах, проте вже через два роки його прем'єрство завершилося "словацьким Майданом" – Фіцо був змушений піти у відставку на тлі масових протестів через вбивство журналіста-розслідувача й антикорупціонера Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Крім того, у 2014-му він невдало балотувався на президентських виборах, де зазнав поразки у другому турі від незалежного кандидата Андрея Кіски.

Фото: Getty Images

Фіцо – одіозний та популістичний політик, що обріс корупційними звинуваченнями, які сам завжди заперечував. Через гостру критику, пов'язану з безкомпромісним фінансуванням партією головування Словаччини в ЄС, Фіцо назвав деяких журналістів "брудними антисловацькими повіями". А президентку Зузану Чапутову охрестив "маріонеткою США". У квітні 2022 року його звинуватили у створенні злочинної організації разом з юристом і політиком Робертом Каліняком.

Фіцо захоплюється Володимиром Путіним і заявив, що не допустить арешту російського президента за міжнародним ордером, якщо той приїде до Словаччини. Так само він симпатизує угорському прем'єру Віктору Орбану, який, за його словами, "захищає інтереси своєї країни та свого народу".

"Жодного набою для України". Чого хоче Фіцо

Лідер партії Smer-SD відомий своєю проросійською позицією. Він з 2014 року називав санкції ЄС проти Росії неефективними та вбачав у них загрозу для словацької економіки. Фіцо цинічно заявляв, що війна в Україні розпочалася, бо "українські нацисти та фашисти почали вбивати росіян на Донбасі".

"Я вважаю, що війна в Україні розпочалася не рік і два місяці тому, а розпочалася у 2014 році, коли українські фашисти вбивали людей російської національності в Україні. [...] Я досі вважаю, що американці воюють через українських солдатів з Росією", – казав Фіцо.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він знову критикував європейські санкції проти РФ та допомогу Україні уряду Геґера. Очільник Smer-SD неодноразово заявляв, що у разі перемоги його партії Словаччина припинить постачати Україні військову допомогу. Він запевнив, що не відправить "ще одну кулю", щоб допомогти Україні боротися з російською агресією.

Слід згадати й те, що Фіцо навіть сумнівається у фактах геноциду в Бучі, він публікував у соцмережах секретні дані про транспортування через Словаччину комплексів С-300. Також він пообіцяв накласти вето на вступ України до НАТО.

"Наївно думати, що Росія піде з Криму. Наївно думати, що Росія піде з контрольованої нею території. Тож поясніть мені, навіщо вбивати? Чому б нам не змусити протиборчі сторони, використавши авторитет ЄС і США, щоб вони сіли і знайшли якийсь компроміс, який би гарантував безпеку для України. Ви знаєте мою думку, я принципово проти членства України в НАТО, це означало б третю світову війну", – казав Фіцо.

Чергову скандальну заяву щодо війни в Україні Роберт Фіцо зробив вже після перемоги на нещодавніх виборах, коли висловився за проведення мирних переговорів. За його словами, Словаччина має більші проблеми, ніж допомога Україні.

"Події в Україні – це велика трагедія для всіх нас. Якщо нашій партії доручать формування уряду, ми зробимо все залежне від нас, аби якнайшвидше організувати мирні переговори", – заявив Фіцо.

Зрештою, вся ця брехня, трансльована вустами лідера Smer-SD, принесла йому частину голосів та перемогу на виборах. До того ж якби сумно це не було, його позицію підтримують чимало словаків. Наприклад, винною у війні в Україні Росію вважають лише 40% населення.

Фіцо загалом відомий своєю антизахідною та антиєвропейською риторикою. Він апелює "лише інтересами Словаччини у своєму серці", відверто критикував ЄС та міжнародні неурядові організації, ображав своїх суперників під час передвиборчої кампанії, неправдиво звинувачуючи у змові перевороту та стверджуючи, що голосування буде сфальсифіковано. Фіцо – поборник імміграції (ключовий фактор, який приніс йому перемогу у 2016-му), заперечує окрему мусульманську громаду у Словаччині, виступав з критикою одностатевих шлюбів, а усиновлення такими парами називав збоченням. Під час пандемії Covid-19 був чи не найвідомішим голосом країни проти масок, карантину та вакцинації. Загалом високий рівень проросійських настроїв у Словаччині Фіцо використав, щоб підірвати прозахідний курс уряду.

Поворот на Росію? Яку коаліцію отримає Словаччина та до чого готуватися Україні

За результатами голосування на парламентських виборах 1 жовтня у Словаччині перемогу здобула проросійська партія Smer-SD на чолі з експрем'єром Робертом Фіцо – за неї проголосували 22,9% словаків. Друге місце посіла проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечки з результатом 17,9%. На третьому місці опинилася лівоцентриська партія "Глас" колишнього прем'єра Петера Пелігріні, отримавши 14,7%. Ще чотири партії подолали бар'єр 5%.

Фото: Getty Images

Оскільки жодна політсила не назбирала більшість голосів, зараз лідери вже шукають партнерів для створення коаліції й формування уряду.

У понеділок, 2 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова доручила Роберту Фіцо, партія якого перемогла, сформувати новий уряд. Відтак упродовж 15 днів він має створити коаліцію, а через місяць уряд має розпочати роботу. Однак те, що Фіцо стане прем'єром, далеко не факт.

"В коаліцію з Фіцо можуть піти не всі, навіть ті, на кого він розраховує. У разі, якщо йому не вдасться сформувати коаліцію, правити меншістю дуже важко, а Словаччина дуже нестабільна політично країна. Хоча б такий факт: за останні 5 років у неї було 5 прем'єр-міністрів. Фіцо буде постійно висіти на гачку.

Відтак, є ще шанс, що прем'єром може стати лідер проєвропейської, проукраїнської партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка. Але дуже багато буде залежати від того, з ким буде третє місце. Близько 15% набрала партія "Глас" Петера Пеллегріні. Він, так би мовити" має "золоту акцію", англійською kingmaker, тож від його рішення, до кого він піде – чи до Фіцо, чи до Шимечки – й залежить, напевно, хто стане прем'єр-міністром", – каже у коментарі "Еспресо" журналіст "Радіо Свобода" Ростислав Хотин, який був спостерігачем на виборах у Словаччині.

За його словами, сам Міхал Шимечка, виступаючи після виборів, фактично поставив перед Петером Пеллегріні дилему, сказавши, що тепер у його руках цивілізовані вибори у Словаччині й те, якою буде країна – інтегрованою на Захід чи повернутою на Росію. У відповідь на це Пеллегріні запевнив, що не треба боятися, що Словаччина відв'яжеться від союзників по НАТО та Європейському Союзу, що можна трактувати як натяк на можливу коаліцію з Шимечкою.

Загалом можливі чотири варіанти коаліції, і один з них – прозахідний та проукраїнський, за участі "Прогресивної Словаччини".

"Серед плюсів – те, що до парламенту таки не вступили крайні проросійські фашисти з партії "Республіка", які у разі вступу могли б стати частиною коаліції. Це було б трагічно як для Словаччини, так і для України. Втім, зараз ще рано говорити про перспективу, оскільки надалі є варіант проукраїнської, проєвропейської коаліції без Smer за участі "Прогресивної Словаччини", "Гласу" та KDH. Вибирати буде лідер "Гласу" Петер Пеллегріні, якому Міхал Шимечка мав би віддати крісло прем'єра. Це був би для України дуже корисний варіант й означав би продовження дотеперішнього курсу", – зазначив у коментарі "Еспресо" журналіст з Братислави Якуб Логінов.

Інший, більш реальний варіант – це коаліція Smer, "Гласу" та SNS, що погано, але не трагічно, зауважує Логінов. Подібну коаліцію Словаччина вже мала, й Фіцо на практиці не був таким проросійським, як він заявляє. Він, зокрема, погодився на реверс газу в Україну, а візова політика країни для українців була навіть кращою, ніж Польщі.

Роберт Фіцо – прагматик. Тож гірше може бути з постачанням зброї Києву. Зрештою Словаччина вже передала Україні практично все озброєння радянського зразка, що мала на зберіганні – танки, комплекси С-300, а найголовніше, і в цьому Братислава була першою, – винищувачі МіГ-29.

"В обох варіантах украй важливо буде зосередитись на прискоренні реалізації транскордонних проєктів, тобто створити нові пункти пропуску, добудувати автобан до Ужгорода, нову залізницю з Ужгорода напряму в Кошице. З Фіцо можна на цьому домовитись і йому це може бути вигідно. Це єдиний шлях для зміни настроїв словаків з проросійських на проукраїнські", – вважає Якуб Логінов.

Збудувавши свою передвиборчу кампанію на популістичних антиєвропейських та антиукраїнських нотках, Фіцо знову налаштував проти себе Брюссель, Вашингтон, Київ та інших союзників і партнерів з Заходу. Тож в нього одіозна ситуація як всередині країни, так і назовні.

"В цілому це серйозна ситуація та погана новина як для України, так для самої Словаччини. Це говорить про те, що популізм, проросійськість можуть давати електоральні бали в цьому регіоні. Бачимо ту ж Угорщину. Якщо Фіцо стане прем'єром, це буде авторитарна Словаччина, яка дивиться на Росію, ігнорує та вважає за потрібне не надавати будь-яку допомогу Україні. Словаччина, яка буде євроскептичною.

З іншого ракурсу, для словацької економіки, словацьких компаній це погано, тому що за Фіцо вони не будуть допущені до повоєнної відбудови України. Словаччина тут втратить. Якщо не поставляти зброю, тоді що? І приватні компанії не можуть надавати зброю? Тому тут, розігруючи антиукраїнську карту, Фіцо абсолютно б'є по словацьких інтересах", – пояснює Ростислав Хотин.

У геополітичному вимірі перемога проросійських сил у Словаччині доповнюється не надто позитивними настроями стосовно України у Польщі на тлі тамтешніх виборів, які відбудуться 15 жовтня. Симпатиком Кремля залишається й Угорщина. Ліберальна демократія та проєвропейськість все ще борються з відголосом соціалістичної тоталітарної радянської системи, що існувала у Центральній та Східній Європі. Зрештою, не все настільки трагічно, і навряд чи Фіцо перетворить Словаччину на диктатуру.

"Словаччина Фіцо і Польща Качинського – це зовсім інше, ніж Угорщина Орбана. Фіцо не перетворить Словаччину на диктатуру. "Єдина" проблема – це корупція, мафія та економічна стагнація, але це буде проблема самих словаків. В геополітичному вимірі Фіцо не матиме найменших проблем змінити союзників і риторику так, як це вже зробив у 2012-2016 роках, коли з антиугорської риторики перейшов до союзу з Будапештом. Так само змінилися тоді настрої звичайних словаків щодо угорців", – резюмує Якуб Логінов.