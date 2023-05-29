Якуб Логінов

Згідно з ними лише 40% словаків вважають, що вину за війну несе Росія, 17% вважає, що відповідальність несе "Україна, яка дискримінувала російськомовну частину популяції", а 34% "Захід, який провокував Росію". Словаччина таким чином стала згідно з цим опитуванням найбільш проросійською країною ЄС, навіть більш ніж Угорщина та Болгарія. Проросійські симпатії багатьох словаків не є нічим дивним, вони мають традиції ще в ХІХ сторіччі. Водночас не можна забувати, що у 2022 році словаки разом з поляками активно допомагали українським біженцям та надавали їм притулок у себе вдома, а Словаччина не менш активно ніж Польща надавала Україні військову, економічну, гуманітарну та політичну допомогу.

Як тоді маємо ставитись до Словаччини: як до найбільшого друга України, який в перерахунку на душу населення надав після 24 лютого 2022 ще більшу допомогу Україні ніж Польща, чи як найбільш проросійську країну ЄС, ще більш схильну вірити Путіну, ніж Болгарія та Угорщина? Як би це парадоксально не звучало, але ці дві відповіді є правильні. Словацькі еліти наближені до сьогоднішньої влади є проукраїнськими та то навіть більшою мірою, ніж польські. Водночас народ є схильний до російської пропаганди, але навіть проросійськи налаштовані словаки активно допомагали українцям та приймали біженців.

Словаччина — це приклад країни, в яку Москва впродовж останніх 20-30 років інвестувала багато грошей і ресурсів, що стосується пропаганди. І це зараз приносить ефекти.

Натомість Україна поводилась так, наче межує з усіма іншими державами, тільки не зі Словаччиною. Навіть на Закарпатті завжди цим найважливішим сусідом була Угорщина, на другому місці Румунія, а від Словаччини важливіша була навіть Чехія. Україна і Словаччина — ніби сусіди, але немає і не було такого почуття сусідства та спільноти інтересів, як хоча б між Україною та Польщею.

Що б ми не казали про відносини поляків до українців, про складну історичну спадщину, але впродовж останніх десяти років можна було спостерігати моду на туристичні поїздки поляків до Львова та інших міст України. До Закарпаття їздили натомість переважно тільки мешканці східної Словаччини, та і вони переважно на закупи. Україна залишається невідомою країною для словаків, мало який словак тут хоч раз був. Під час війни ми цього суттєво не змінимо, однак можна спробувати змінити ставлення словаків до України як до "кінця світу" та країни з зовсім іншого культурного кола, як думають багато словаків.

В 30 років після розпаду Чехословаччини надалі багато українців вважають, що на захід від України є лише Польща та Чехія. Словаки це відчувають, результат — погані рейтинги України в словацьких опитуваннях. Україна вклала багато зусилля для поліпшення відносин з Польщею. Це принесло ефекти, але не зробилося само. Опитування "Глобсек" показують, що ту ж саму працю треба тепер повторити у відносинах зі Словаччиною і час на це є саме зараз, оскільки 30 вересня в Словаччині відбудуться украй важливі для України парламентські вибори.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.