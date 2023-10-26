Фіцо повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу

Про це він написав у Facebook.

Фіцо зустрівся у Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Я сказав президентці ЄК, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну військовою допомогою і що ми зосередимося лише на гуманітарній", - написав він.

"Президентка ЄК поважає суверенне право держав-членів підтримувати чи не підтримувати Україну військовою допомогою та оцінила наше ставлення до гуманітарної допомоги", - додав Фіцо.

Раніше Фіцо заявив, що не голосуватиме за санкції проти Росії, якщо вони призведуть до наслідків для окремих країн-членів ЄС. Прем'єр також виступив проти військової допомоги Україні, писала Aktuality.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", - сказав він.

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Фіцо також заявив, нібито росіяни "мають більші територіальні здобутки, ніж Україна".

Попри це, він сказав, що Словаччина готова надавати Україні гуманітарну підтримку.

"Подумайте - яка різниця між госпіталем за 20 мільйонів, розмінуванням за 20 мільйонів і боєприпасами за 20 мільйонів?" - додав він.