Фіцо повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу
Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою
Про це він написав у Facebook.
Фіцо зустрівся у Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Я сказав президентці ЄК, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну військовою допомогою і що ми зосередимося лише на гуманітарній", - написав він.
"Президентка ЄК поважає суверенне право держав-членів підтримувати чи не підтримувати Україну військовою допомогою та оцінила наше ставлення до гуманітарної допомоги", - додав Фіцо.
Раніше Фіцо заявив, що не голосуватиме за санкції проти Росії, якщо вони призведуть до наслідків для окремих країн-членів ЄС. Прем'єр також виступив проти військової допомоги Україні, писала Aktuality.
"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", - сказав він.
Читайте також: Чому Фіцо ненавидить Україну
Фіцо також заявив, нібито росіяни "мають більші територіальні здобутки, ніж Україна".
Попри це, він сказав, що Словаччина готова надавати Україні гуманітарну підтримку.
"Подумайте - яка різниця між госпіталем за 20 мільйонів, розмінуванням за 20 мільйонів і боєприпасами за 20 мільйонів?" - додав він.
- 25 жовтня в Президентському палаці президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова призначила проросійського Роберта Фіцо прем'єр-міністром країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе