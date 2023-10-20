Чому Фіцо ненавидить Україну, Путін посягає на глобальні правила через право вето в ООН, а європейські лідери занепокоєні діями Орбана. Акценти світових ЗМІ 20 жовтня

На це і не тільки звертали увагу світові ЗМІ станом на ранок 20 жовтня.

Чому Фіцо ненавидить Україну

Ймовірний новий словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо досі ображений на те, як з ним поводилися в Києві у 2009 році, пише Politico. Під час нещодавньої виборчої кампанії в країні наробив багато галасу, попередивши, що не посилатиме більше зброї, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення.

"Його різкий перехід від рішучої проукраїнської позиції попереднього уряду частково ґрунтується на історичній симпатії Словаччини до Росії, але є також дуже особиста причина, чому Фіцо не любить Україну", – наголошують у виданні.

Проблемою стала зима 2009 року, коли Фіцо був прем'єр-міністром Словаччини, 7 січня тривала суперечка між Росією та Україною щодо природного газу досягла апогею, і потоки російського газу через Україну до країн ЄС припинилися. Це стало кризою для Словаччини серед зими. Заводи в країні мусили зупинитись, і це коштувало словацькій економіці близько 100 мільйонів євро на день.

Тож Фіцо зателефонував Путіну, тодішньому прем'єру Росії, та українській прем'єрці Юлії Тимошенко з проханням відновити постачання газу.

"Рано вранці 14 січня словацька делегація на чолі з Фіцо приземлилася в Києві, щоб зустрітися з українським урядом. Українці змусили їх зачекати, потім ще почекати, – нагадує Politico події 14-річної давнини. – Через три години після прибуття словаків запросили на зустріч, на якій, на їхній подив, були присутні представники преси. Під об'єктивами камер Тимошенко 20 хвилин лаяла Фіцо за те, що він став на бік Москви у газовій суперечці".

За словами високопоставленого словацького чиновника, це була катастрофа та приниження для Фіцо. Проте опісля він полетів до Москви, де його прийняли на продуманій помпезній церемонії.

"Після цього [Фіцо] почав займати відверто антиукраїнську позицію, – цитує медіа старшого наукового співробітника Словацької асоціації зовнішньої політики Александра Дулебу. – Він сказав, що нам не потрібно підтримувати українців, ми не потрібні Україні, вони не ведуть з нами серйозних розмов. Це особисте".

Як зазначає Politico, Тимошенко, яка все ще активна в українській політиці, не має жодних конкретних деталей про цю зустріч, про це виданню повідомила її прес-секретарка.

Але, підкреслює ЗМІ, це була не єдина помилка Києва під час газової кризи. Опісля цього інциденту, вже 16 січня тодішній президент Словаччини Іван Гашпарович також прилетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм колегою Віктором Ющенком, який повідомив йому, що "Нафтогаз" зможе відновити деякі потоки газу до Словаччини. Натомість представники "Нафтогазу" заявили обом президентам, що цього зробити не вдасться.

"Українцям вдалося принизити і прем'єр-міністра, і президента Словаччини", – говорить високопосадовець.

І попри те, що Тимошенко і Путін домовилися про припинення кризи, і 20 січня потоки відновилися, гіркий присмак того, що сталося в Києві, залишився у словаків, виникла недовіра до українців серед певних політичних кіл. І зараз це повертається Києву.

Словаччина була одним з найсильніших прихильників України, нагадує Politico. Вона надіслала систему протиповітряної оборони радянських часів С-300 і була першою країною, яка разом з Польщею надіслала реактивні винищувачі – цілий флот МіГ-29. Словацькі збройові заводи також продають Україні зброю та боєприпаси.

Але під час виборчої кампанії Фіцо закликав до кардинальної зміни політики, заявивши, що ЄС повинен допомогти у переговорах про мирну угоду замість того, щоб надсилати зброю. Він також звинуватив Україну у війні.

"Війна в Україні почалася не рік тому, вона почалася у 2014 році, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську", – цитує Фіцо Politico.

На виборах 30 вересня популістська партія Фіцо "Смер" посіла перше місце з 23,4% голосів. Тепер він має намір прийти до влади на чолі коаліції з трьох партій. Після виборів тимчасовий уряд припинив постачання зброї в Україну.

"Фіцо здавна симпатизував Москві та Радянському Союзу, тож зміна політики ґрунтується не лише на його гірких спогадах про лікування в Києві у 2009 році – але це справді вплинуло на нього", – підсумовує медіа.

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Путін посягає на глобальні правила через право вето в ООН

Путін, використовуючи право вето в ООН, посягає на глобальні правила, акцентує The Washington Post. На нещодавньому форумі з питань державної політики президент Володимир Путін вихваляв свій "новий світ" і відкидав глобальний порядок, заснований на правилах, як "якусь нісенітницю".

"Які правила?" огризнувся Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі на чорноморському узбережжі Росії. Він відкинув міжнародний порядок, заснований на правилах, як "відверто хамський спосіб" Вашингтона вказувати Росії, як їй поводитися. За словами Путіна, епоха глобальних правил "давно закінчилася і ніколи не повернеться". Раніше він називав цю систему "сфальсифікованою" і "розрахованою на дурнів".

"Відмова Москви від міжнародного порядку, заснованого на правилах, очевидна в її війні в Україні, де вона порушує кордони, вбиває цивільних осіб і завдає ударів по об'єктах інфраструктури, і де є докази того, що її сили застосовують тортури і викрадають дітей. Він також проявляється в міжнародній дипломатії, особливо в Організації Об'єднаних Націй, де Росія використовує своє право вето в Раді Безпеки, щоб ігнорувати заклики до виведення своїх військ з України", – наголошує WP.

Фактично війна Росії проти України, де постійний член Ради Безпеки грубо порушує статут ООН і може в односторонньому порядку заблокувати будь-які суттєві дії, спрямовані на припинення бойових дій, підірвала легітимність Ради Безпеки і викликала нові вимоги щодо її реформування.

Але Кремль цінує своє право вето в Раді Безпеки разом зі своїм ядерним арсеналом як символи глобального статусу. Інші постійні члени Ради Безпеки, в тому числі Сполучені Штати, також чинять опір значущій реформі, хоча на словах підтримують цю ідею.

Автор книги "Росія і новий світовий порядок" Бобо Ло вважає, що тактика Росії в Раді Безпеки відображає уявлення Москви про себе як про велику державу, здатну зруйнувати міжнародні норми і перевернути світовий порядок на свою користь.

Візит Путіна цього тижня до Китаю на саміт, пише видання, підкреслює рішучість двох автократичних лідерів зімкнути зброю проти Сполучених Штатів і решти Заходу.

"Перемога Росії в Україні стала б серйозною поразкою для міжнародного порядку – доказом того, що території можуть бути захоплені силою, а менші країни підпорядковані примхам великих держав", – додає WP.

Деякі аналітики вважають, що ера безладу, конфліктів і фрагментації вже почалася. Путін і його міністр закордонних справ Сергій Лавров часто вихваляють новий багатополярний світ і туманно говорять про демократизацію Ради Безпеки. Але їхня мета, кажуть аналітики, полягає в тому, щоб сформувати Організацію Об'єднаних Націй та інші органи відповідно до власних інтересів Москви.

"Але для Росії демократизація не означає, що Нова Зеландія стає такою ж важливою, як Росія чи Америка", – наголошує Ло. – Демократизація міжнародних відносин означає, що Захід, і особливо Сполучені Штати, не будуть віддавати накази".

Рада Безпеки ООН десятиліттями не могла запобігти конфліктам, в основному через право вето п'яти постійних членів. Але Росія може посіяти ще більше хаосу, якщо захоче, вважає високопоставлений представник російських дипломатичних кіл.

Тим часом змінити Статут ООН практично неможливо, оскільки для цього потрібна одностайність п'яти постійних членів Ради Безпеки, а також більшість у дві третини голосів у Генеральній Асамблеї.

"Рада Безпеки стала найбільш дискредитованою багатосторонньою інституцією у світі, – зазначає Ло. – І я не бачу, щоб ситуація покращувалася. Реформа ООН – це майже оксюморон".

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Європейські лідери стурбовані зустріччю Путіна та Орбана

Президент Чехії закликав західні столиці не піддаватися на тактику російського лідера, спрямовану на розхитування європейської єдності, повідомляє The Guardian. Таку заяву він зробив через два дні після останніх дій Орбана.

Видання нагадує, Віктор Орбан, що є нетиповим кроком для лідера країни, яка є членом ЄС і НАТО, зустрівся з Путіним у Пекіні у вівторок для того, що офіс угорського лідера назвав обговоренням енергетичного співробітництва і миру.

Угорщину вже давно критикують за відступ від демократії всередині країни і дружню до Росії і Китаю політику за кордоном.міністр закордонних справ Петер Сійярто регулярно відвідує Москву. І, що розчарувало її союзників, Угорщина разом з Туреччиною досі не ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

Зустріч Орбана і Путіна цього тижня змусила чиновників у західних столицях хвилюватися:

"Як було неодноразово показано, Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні, – цитує The Guardian Павела. – Він проводить ці зустрічі лише для того, щоб зруйнувати єдність європейських країн і всього демократичного світу. Ми не повинні піддаватися на його тактику".

У середу прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила також, що зображення угорського прем'єра, який потискає руку Путіну, "дуже, дуже неприємні" і не піддаються логіці. Посол США в Будапешті Девід Прессман також різко розкритикував цю зустріч.

"У той час, як той Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди", – критикує він.

Посол Німеччини в Угорщині Юлія Гросс підтримала цю думку: "Отже, Путін повинен припинити свою агресивну війну проти України, припинити бомбардування мирного населення, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі і обговорювалося, звичайно?"

Тим часом речник угорського уряду Золтан Ковач відповів на критику, зазначаючи, що ,мовляв, Угорщина щодо Росії та війни в Україні із самого початку виступала за відкритий і прозорий діалог, щоб допомогти знайти мирне вирішення.