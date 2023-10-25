Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини
25 жовтня в Президентському палаці президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова призначила Роберта Фіцо прем'єр-міністром країни
Про це пише TA3.
Роберт Фіцо став прем'єром учетверте. Його призначено на чотирирічний термін. Під час своєї виборчої кампанії політик пообіцяв припинити військову підтримку України та критикував санкції проти Росії. Він також наголошував на необхідності мирних переговорів, які завершать війну.
За результатами парламентських виборів, які пройшли 30 вересня, у Словаччині перемогла проросійська партія "Смер", яку очолює Фіцо, і сформувала коаліцію з лівоцентристською партією HLAS та націоналістичною SNS.
Очікується, що Фіцо також буде присутній на засіданні Європейської ради лідерів ЄС цього тижня в Брюсселі.
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