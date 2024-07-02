Орбан у Києві запропонував Зеленському "подумати, чи не можна зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ
Про це пише Європейська правда.
Віктор Орбан наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.
"Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", - сказав прем'єр Угорщини.
Водночас він підкреслив, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи. Зеленський у своєму виступі уникнув цього питання, однак він наголосив на тому, що Угорщина підтримала мирні ініціативи України на саміті у Швейцарії.
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Візит Віктора Орбана до Києва
У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
За словами Володимир Зеленського, під час зустрічі з прем'єром Угорщини вони обговорили торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання та гуманітарну сферу.
Президент також додав, що зміст їхнього діалогу може стати основою для нового двостороннього документа між державами - "документа, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі".
- Нагадаємо, що від 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.
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