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"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана

18 липня, 2024 четвер
12:26
Світ Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора"

Зміст

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Два тижні тому прем’єр-міністр з Європейського Союзу поїхав до Москви. Ця так звана "мирна місія" була нічим іншим, як сумною місією замирення (агресора)", - заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, світ має інвестувати більше у безпеку й оборону. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія продовжує наступати у східній частині України та веде війну на виснаження.

"Вони зроблять наступну зиму навіть важчою за попередню. Росія розраховує, що Європа і Захід будуть слабкими", - каже дипломатка.

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

Теги:
Росія
ЄС
Єврокомісія
Війна з Росією
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
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